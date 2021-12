GdS – Inter, ancora niente accordo con Brozovic: nuovo contratto sarà senza clausola rescissoria (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’Inter lavora al rinnovo di Marcelo Brozovic Il mese di gennaio sarà un mese caldo in casa Inter ancora alle prese con le trattative per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic, il cui accordo attuale scadrà il 30 giugno 2022. Secondo la Gazzetta dello Sport, le parti sono in costante contatto per trovare un accordo e il club sarebbe disposto ad eliminare la clausola rescissoria sulla scia di quanto già fatto con Lautaro Martinez. “La volontà di far sentire il regista un top della rosa, in fondo, è stata già comunicata a Brozo e a papà Ivan, nel corso delle ultime settimane. Dalle parole ai fatti. La nuova proposta, dunque, sarà sulla falsariga di quanto accaduto con ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’lavora al rinnovo di MarceloIl mese di gennaioun mese caldo in casaalle prese con le trattative per il rinnovo didi Marcelo, il cuiattuale scadrà il 30 giugno 2022. Secondo la Gazzetta dello Sport, le parti sono in costante contatto per trovare une il club sarebbe disposto ad eliminare lasulla scia di quanto già fatto con Lautaro Martinez. “La volontà di far sentire il regista un top della rosa, in fondo, è stata già comunicata a Brozo e a papà Ivan, nel corso delle ultime settimane. Dalle parole ai fatti. La nuova proposta, dunque,sulla falsariga di quanto accaduto con ...

Advertising

FcInterNewsit : ?Vietato toccare #Brozovic. #Inzaghi spinge, #Inter accelera ad altezza #Lautaro: disposta ad assecondare il deside… - interchannel_ic : - infoitsport : GdS – Idea Digne per gennaio: l’Inter ci pensa ma solo in prestito con diritto - interchannel_ic : - RoNando82 : @it_inter Ma GDS sta per Gobbi Da Sempre? -