Galli: "Non è il momento di abolire la quarantena per i vaccinati" (Di lunedì 27 dicembre 2021) “abolire la quarantena per i vaccinati? Evitiamo ingiustificate fughe in avanti. Se la quarantena serve a ridurre le nuove infezioni, va ricordato che Omicron è più difficile da arginare delle altre anche tra i vaccinati”: a parlare all’HuffPost è il professor Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. “Se si infettassero in molti o in moltissimi, anche ove fossero confermate le informazioni che suggeriscono che Omicron sia mediamente meno capace di dare malattia grave delle altre varianti, avremmo comunque una quantità di casi gravi tra i non vaccinati e tra quei vaccinati che per i più vari motivi hanno risposto male alle infezioni. Va inoltre ricordato che già ora gli ospedali sono prossimi a dover ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) “laper i? Evitiamo ingiustificate fughe in avanti. Se laserve a ridurre le nuove infezioni, va ricordato che Omicron è più difficile da arginare delle altre anche tra i”: a parlare all’HuffPost è il professor Massimo, già direttore del reparto di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. “Se si infettassero in molti o in moltissimi, anche ove fossero confermate le informazioni che suggeriscono che Omicron sia mediamente meno capace di dare malattia grave delle altre varianti, avremmo comunque una quantità di casi gravi tra i none tra queiche per i più vari motivi hanno risposto male alle infezioni. Va inoltre ricordato che già ora gli ospedali sono prossimi a dover ...

Advertising

Adnkronos : Galli: '#VarianteOmicron esplosiva, non è il momento di togliere #quarantena'. - Adnkronos : #Galli: “La terza dose non sarà l’ultima”. - AndThenWhoCares : RT @HuffPostItalia: Galli: 'Non è il momento di abolire la quarantena per i vaccinati' - HuffPostItalia : Galli: 'Non è il momento di abolire la quarantena per i vaccinati' - GianCrown : RT @Adnkronos: Galli: '#VarianteOmicron esplosiva, non è il momento di togliere #quarantena'. -