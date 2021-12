Furbetto del sacchetto incastrato dalle telecamere

Leggi su monrealelive

(Di lunedì 27 dicembre 2021) C’è proprio chi non vuole saperne di fare la raccolta differenziata. Così di tanto in tanto vengono pescati i furbetti. Ecco l’ennesimo immortalato da una videocamera di sorveglianza. Le immagini risalgono a due giorni fa. Lepiazzate in uno stabile di via Provinciale, a Pioppo, hanno ripreso la scena. Un uomo arriva di gran (Monrealelive.it)