Frittelle di mele x 2 | le frittelle golose da mangiare in boccone!

(Di lunedì 27 dicembre 2021)dix 2: lebelle doppie! Alcune volte si ha voglia diqualcosa di sfizioso ma allo stesso tempo non si ha la volontà di perdere tanto tempo dietro ai fornelli. La ricetta di oggi tronca questo problema alla radice! Ledisono, infatti, un piatto semplicissimo da preparare che unisce in un colpo solo dolcezza e praticità. Questa ricetta conquisterà tutti e ogni frittella verrà mangiata in un sol boccone. Per prepararle occorrono: 200 gr di farina 00 2220 ml di latte intero (se siete intolleranti utilizzate il latte senza lattosio) 2 uova 80 gr di zucchero semolato 3 cucchiai di Brandy o di Marsala Zucchero a velo Cannella Succo di ...

robertacimini2 : RT @LaSarfatti: Colazione con le frittelle di mele e uvetta. Addio! - LaSarfatti : Colazione con le frittelle di mele e uvetta. Addio! - MaggicaPolly : @lphaBlack @roberti01918030 ok, ma mo sbrigate a monta’ la bici! (scusa, ma il contenuto scritto sulla scatola, Bab… - ilragazzotopo : Quanto fanno cagare le frittelle di mele? Porco dio ma chi cazzo l’ha inventate il diavolo mio zio le mangia pure a colazione - GianPaolo61 : @MissPanix14 Qui ci abbiamo dato dentro coi fritti, soprattutto frittelle di baccalà e poi frittelle di mele. ...ta… -

