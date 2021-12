Fratoianni | insulso attacco alla Meloni | per lui esistono persino le condoglianze “razziste”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, non ne azzecca una. Stavolta, facendo suo il suggerimento invocato anni fa da Nanni Moretti a Massimo D’Alema, nel suo disperato tentativo di dire comunque qualcosa di sinistra, si attacca all’ultima dichiarazione di Giorgia. Quella intestata al «profondo dolore per la morte dell’arcivescovo anglicano Desmond Tutu», che la leader di Fdi descrive come rimpianto «simbolo nella lotta contro l’apartheid in Sudafrica e premio Nobel per la pace nel 1984». E per il quale, insieme ai «conservatori europei» ha espresso in un post sulla sua pagina Facebook «cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha segnato la storia della sua Nazione e non solo». Dauna GiorgiaParole di commiato e di ...