Francia, tornano le restrizioni negli stadi: massimo cinquemila persone all’aperto (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nuove restrizioni in Francia. Il Governo, nella serata odierna, ha varato nuove norme che entreranno in vigore nei prossimi giorni per contrastare la rapida avanzata di ‘Omicron’ che nei giorni scorsi ha portato anche ad oltre centomila nuovi casi al giorno. restrizioni che riguarderanno anche il mondo dello sport: a partire dal prossimo tre di gennaio infatti allo stadio potranno entrare massimo cinquemila persone, solamente duemila invece dentro i palazzetti. Ad annunciarlo è stato il premier francese Jean Castex, comunicando le decisioni prese durante il Consiglio dei ministri straordinario convocato per discutere della crisi pandemica. Una decisione che si inserisce all’interno di un contesto complicato: in Bundesliga e in Germania infatti le partite si ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nuovein. Il Governo, nella serata odierna, ha varato nuove norme che entreranno in vigore nei prossimi giorni per contrastare la rapida avanzata di ‘Omicron’ che nei giorni scorsi ha portato anche ad oltre centomila nuovi casi al giorno.che riguarderanno anche il mondo dello sport: a partire dal prossimo tre di gennaio infatti alloo potranno entrare, solamente duemila invece dentro i palazzetti. Ad annunciarlo è stato il premier francese Jean Castex, comunicando le decisioni prese durante il Consiglio dei ministri straordinario convocato per discutere della crisi pandemica. Una decisione che si inserisce all’interno di un contesto complicato: in Bundesliga e in Germania infatti le partite si ...

Advertising

yassine01937035 : RT @sportface2016: Nuova stretta in #Francia per contrastare #Omicron: massimo 2 mila persone nei palazzetti, 5 mila negli stadi #COVID19… - sportface2016 : Nuova stretta in #Francia per contrastare #Omicron: massimo 2 mila persone nei palazzetti, 5 mila negli stadi… - BlasioNino : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Partono sempre dalle loro nazioni ma non ci ritornano, Germania, Francia, Spagna, e… - Seagull_2021 : @NinaRicci_us @radiosilvana In Francia, da 4 anni li aspettano con i mitra ad ogni uscita autostradale, h24. Non gl… - roccogarramone2 : RT @TgrRaiSicilia: Tornano a #Palermo i #pupi della famiglia #Cuticchio venduti dal padre negli anni Sessanta in #Francia. Il figlio Mimmo… -