Francia, sì al Super Green pass e al booster dopo 3 mesi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il governo francese ha deciso d' introdurre il pass vaccinale , l'equivalente del Super Green pass italiano, a partire dal 15 gennaio, previo voto del parlamento. Inoltre da martedì sarà possibile ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il governo francese ha deciso d' introdurre ilvaccinale , l'equivalente delitaliano, a partire dal 15 gennaio, previo voto del parlamento. Inoltre da martedì sarà possibile ...

Advertising

GiovaQuez : Anche in Francia arriva il super green pass da gennaio per diverse attività (non lavoro) #COVID19 - MediasetTgcom24 : Francia, sì al Super Green pass e al booster dopo 3 mesi #Francia - CdT_Online : La Francia dice sì al «Super Green Pass» e al booster dopo 3 mesi - miacatepittu1 : RT @GiovaQuez: Anche in Francia arriva il super green pass da gennaio per diverse attività (non lavoro) #COVID19 - Ventura_Stefano : In Francia via al super green pass. Sul modello italiano, che evidentemente fa scuola in Europa, alla faccia degli… -