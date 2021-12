Francesco Oppini sorprende i fan: c’entra Tommaso Zorzi [FOTO] (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le strade del gossip – sempre molto trafficate – raccontavano di un probabile capolinea dell’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Il figlio di Alba Parietti, nonché telecronista sportivo, e il vincitore della quinta edizione del GF Vip si sono conosciti sotto l’occhio indiscreto del reality show. Hanno consolidato un rapporto unico, amato dai telespettatori … L'articolo Francesco Oppini sorprende i fan: c’entra Tommaso Zorzi FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le strade del gossip – sempre molto trafficate – raccontavano di un probabile capolinea dell’amicizia tra. Il figlio di Alba Parietti, nonché telecronista sportivo, e il vincitore della quinta edizione del GF Vip si sono conosciti sotto l’occhio indiscreto del reality show. Hanno consolidato un rapporto unico, amato dai telespettatori … L'articoloi fan:proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Visionando4 : La bellezza di questa storia ???????? In montagna, con le luci di Natale e la neve.... Ecco si, per questo ti invidio.… - 361_magazine : Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, amicizia ritrovata? Il gesto inaspettato del commentatore sportivo per l'influenc… - BeBe90 : E come sempre, quando il culo vi trema, taggate Francesco in un post tomtom. Spero che qualcuno inizi a taggare Tom… - Alessia69591094 : @rossella2021 @ZambucoGiusy @helma_marisa @rossella_vene Ahahhaah no vabbe questa è bella, adoro, signora bella se… - Anna88646830 : Comunque come fa arrabbiare Francesco oppine l'esercito di Tommaso zorzi nn lo sa fare nessuno??????????nessuno sa manda… -