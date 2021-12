Francesco Montanari | svelata la nuova fidanzata | addio ad Andrea Delogu

(Di lunedì 27 dicembre 2021)finalmente ladell’attore:definitivo ad. L’attore italiano(via social)Il noto attore italianosi è presentato sul red carpet dei Cinemamagia Movie Awards 2021, al St. Regis Hotel di Roma, in compagnia della. Una presenza del tutto inaspettata, ma pare che il bell’attore faccia ormai coppia con la psicologa Federica Sorino. Pare che tra i due la love story vada avanti già da qualche mese ormai e per l’attore si tratta della prima uscita allo scoperto dopo il matrimonio con. Tra i due ...

Advertising

UnioneSarda : #Gossip Francesco Montanari, dopo la separazione da Andrea Delogu, allo scoperto con la nuova fiamma - MediasetTgcom24 : Francesco Montanari allo scoperto con la nuova fiamma dopo la separazione da Andrea Delogu #FrancescoMontanari… - infoitcultura : Francesco Montanari esce allo scoperto con la nuova fidanzata: le foto (e il bacio) - infoitcultura : Chi è Federica Sorino, la fidanzata di Francesco Montanari - infoitcultura : Francesco Montanari ex di Andrea Delogu esce allo scoperto con la nuova fiamma ecco chi lei -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Montanari

sembra avere una nuova fiamma. L'attore, noto per la sua partecipazione a programmi televisivi quali " Romanzo Criminale", 'Squadra antimafia 5" e "I Medici" ,si è presentato sul ...ha ufficializzato la relazione con Federica Sorino davanti ai flash dei fotografi. Pare che stiano insieme da qualche mese e che insieme siano felici. Anche la ex moglie di lui, ...Il matrimonio con la conduttrice Andrea Delogu è ormai alle spalle, e Francesco Montanari ha ufficialmente presentato la sua nuova compagna. L’attore ha infatti preso parte alla prima edizione dei Cin ...Francesco Montanari, ex marito di Andrea Delogu. L'attore capitolino è ancora single? Una Story 'galeotta' su Instagram riaccende il gossip: chi è la misteriosa donna che compare .... Ma se la 39enne ...