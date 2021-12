Francesco Montanari | chi è la nuova fiamma dell’attore romano

(Di lunedì 27 dicembre 2021)si è presentato di recente a un evento a Roma insieme a unacompagnia. E’ quindi ufficiale la sua separazione con Andrea Delogusembra avere una. L’attore, noto per la sua partecipazione a programmi televisivi quali “Romanzo Criminale”, “Squadra antimafia 5” e “I Medici”,si è presentato sul red carpet della prima edizione dei Cinemamagia Movie Awards 2021 in compagnia di unacompagna. L’evento cinematografico, tenutosi al St. Regis Hotel di Roma, è stata la prima uscita ufficiale dellacoppia. A inizio anno, circolavano delle insistenti voci che vedevano la coppia formata dae la conduttrice Andrea Delogu ...

ha ufficializzato la relazione con Federica Sorino davanti ai flash dei fotografi. Pare che stiano insieme da qualche mese e che insieme siano felici. Anche la ex moglie di lui, ...... "la favola di Amore e Psiche" di Paola Scotto di Tella, poi in tv su Sky avrò un piccolo ruolo nella serie "Impero" conprodotto da Sky e Eliseo entertainment di Luca Barbareschi.Francesco Montanari, ex marito di Andrea Delogu. L'attore capitolino è ancora single? Una Story 'galeotta' su Instagram riaccende il gossip: chi è la misteriosa donna che compare .... Ma se la 39enne ...Dopo la rottura con Gigi D'Alessio, il gossip è si è scatenato intorno ad Anna Tatangelo nel tentativo di capire se il suo cuore fosse tornato a battere per qualcuno. Lei ci ha provato a glissare e na ...