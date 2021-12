Forse anche il capitalismo è una delle molte vittime del covid (Di lunedì 27 dicembre 2021) La pandemia di coronavirus ha aggravato la differenza tra chi ha e chi non ha e ha posto severamente in dubbio il capitalismo: questa è la conclusione alla quale sono arrivati Joseph Stiglitz e Hervé Berville, due economisti che hanno parlato quest’anno all’Athens Democracy Forum, un evento annuale che si tiene in collaborazione con il New York Times. Stiglitz – vincitore nel 2001 del Premio Nobel per l’Economia, ex chief economist presso la Banca mondiale e professore alla Columbia University – ha detto in un’intervista che ha preceduto la conferenza che il settore privato si è dimostrato incapace di rispondere da solo alla sfida sanitaria globale e che i governi hanno un grande ruolo da giocare. Berville – deputato francese del partito centrista guidato dal presidente Emmanuel Macron e autore nel 2018 di un report sul modo di riformare le politiche di aiuto allo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 dicembre 2021) La pandemia di coronavirus ha aggravato la differenza tra chi ha e chi non ha e ha posto severamente in dubbio il: questa è la conclusione alla quale sono arrivati Joseph Stiglitz e Hervé Berville, due economisti che hanno parlato quest’anno all’Athens Democracy Forum, un evento annuale che si tiene in collaborazione con il New York Times. Stiglitz – vincitore nel 2001 del Premio Nobel per l’Economia, ex chief economist presso la Banca mondiale e professore alla Columbia University – ha detto in un’intervista che ha preceduto la conferenza che il settore privato si è dimostrato incapace di rispondere da solo alla sfida sanitaria globale e che i governi hanno un grande ruolo da giocare. Berville – deputato francese del partito centrista guidato dal presidente Emmanuel Macron e autore nel 2018 di un report sul modo di riformare le politiche di aiuto allo ...

