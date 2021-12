Forcella, morto Antonio Condurro: maestro pizzaiolo di ‘Michele’ (Di lunedì 27 dicembre 2021) Muore a Forcella Antonio Condurro, maestro pizzaiolo della pizzeria ‘Da Michele’: era l’ultimo di 13 figli. Il maestro pizzaiolo in una foto sui social (Via Facebook)Napoli saluta Antonio Condurro, maestro pizzaiolo della storica pizzeria ‘Da Michele’. Il Decano dei ristoratori partenopei era l’ultimo di 13 figli di Michele, fondatore dell’omonima pizzeria di Forcella, la più famosa al mondo. Inoltre a dare il triste annuncio questa mattina sono stati proprio i figli, che sui social hanno pubblicato un lungo post. Infatti sulla pagina ufficiale della pizzeria si legge: “Grazie Papà per tutto quello che hai fatto per noi, per averci reso forti e coraggiose, ti vorrò sempre bene, papà ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 27 dicembre 2021) Muore adella pizzeria ‘Da Michele’: era l’ultimo di 13 figli. Ilin una foto sui social (Via Facebook)Napoli salutadella storica pizzeria ‘Da Michele’. Il Decano dei ristoratori partenopei era l’ultimo di 13 figli di Michele, fondatore dell’omonima pizzeria di, la più famosa al mondo. Inoltre a dare il triste annuncio questa mattina sono stati proprio i figli, che sui social hanno pubblicato un lungo post. Infatti sulla pagina ufficiale della pizzeria si legge: “Grazie Papà per tutto quello che hai fatto per noi, per averci reso forti e coraggiose, ti vorrò sempre bene, papà ...

