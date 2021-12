Flotte in Francia - Il 50% delle nuove immatricolazioni saranno elettrificate nel 2024

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Lediauto aziendali inper il 50% entro il, contro un obiettivo del 20% di tutto il parco circolante transalpino secondo gli obiettivi del governo. Almeno secondo quanto sottolinea la prima edizione di MOB40, il barometro che WWFha realizzato interpellando i fleet manager di 40 grandi aziende (da 1.000 a 10.000 dipendenti) nei settori dell'industria,costruzioni, del commercio e dei servizi, per oltre 120.000 autovetture gestite. Di cui solo il 3% oggi è 100% full electric, con la stessa percentuale di ibride plug-in. I fleet manager interpellati, però, hanno affermato che un veicolo su due di nuova immatricolazione sarà certamente elettrificato; per il 27% elettrico e per il 23% ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Flotte Francia

Quattroruote

La battaglia fu vinta in modo abbastanza incerto dalle marine die Spagna, ma Blas subì la ... Corsari eregolari si scontravano regolarmente, e al commercio legale si univa il ...... oggetto, come tutte le società che si occupano die mobilità nella galassia Stellantis, di ... dove introdurrà anche l'abbonamento all'auto CarCloud , già attivo ine Spagna. 'L'...Secondo un sondaggio del WWFpresso le grandi aziende francesi, queste sono pronta a passare a veicoli full electric o ibridi plug-in per una buona parte del loro parco auto ...Il Consiglio dei ministri spagnolo ha dato il via libera all'accordo per consentire l'ammodernamento dei 18 elicotteri da combattimento Tigre MK III dell'Esercito.