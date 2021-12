(Di lunedì 27 dicembre 2021) Lediauto aziendali inper il 50% entro il, contro un obiettivo del 20% di tutto il parco circolante transalpino secondo gli obiettivi del governo. Almeno secondo quanto sottolinea la prima edizione di MOB40, il barometro che WWFha realizzato interpellando i fleet manager di 40 grandi aziende (da 1.000 a 10.000 dipendenti) nei settori dell'industria,costruzioni, del commercio e dei servizi, per oltre 120.000 autovetture gestite. Di cui solo il 3% oggi è 100% full electric, con la stessa percentuale di ibride plug-in. I fleet manager interpellati, però, hanno affermato che un veicolo su due di nuova immatricolazione sarà certamente elettrificato; per il 27% elettrico e per il 23% ...

Advertising

zazoomblog : Flotte in Francia - Il 50% delle nuove immatricolazioni saranno elettrificate nel 2024 - #Flotte #Francia #delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Flotte Francia

Quattroruote

La battaglia fu vinta in modo abbastanza incerto dalle marine die Spagna, ma Blas subì la ... Corsari eregolari si scontravano regolarmente, e al commercio legale si univa il ...'Quasi il 40% dei veicoli immatricolati insono veicoli aziendali. Dopo 4 o 5 anni, questi ... L'osservazione è semplice, se leaziendali diventano elettrificate, un gran numero di ...Oggi solo il 3% delle flotte è 100% electric, come per le ibride plug-in. Nel 2024 il 50% delle nuove immatricolazioni dovrà essere elettrico ...Secondo un sondaggio del WWFpresso le grandi aziende francesi, queste sono pronta a passare a veicoli full electric o ibridi plug-in per una buona parte del loro parco auto ...