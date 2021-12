Fiorentina, Ikoné in Italia già domani: il 29 il primo allenamento (Di lunedì 27 dicembre 2021) Jonathan Ikoné è pronto ad iniziare una nuova avventura con la maglia della Fiorentina. L’attaccante già domani sarà in città Come riferito da Firenzeviola, domani sarà il giorno di Jonathan Ikoné alla Fiorentina. L’attaccante è pronto a sbarcare a Firenze dopo un breve periodo di vacanza, per iniziare gli allenamenti con i nuovi compagni già da mercoledì. Una situazione resa possibile dal Lille, che ha dato l’ok perchè il ragazzo possa già lavorare con la nuova squadra prima dell’ufficialità del trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Jonathanè pronto ad iniziare una nuova avventura con la maglia della. L’attaccante giàsarà in città Come riferito da Firenzeviola,sarà il giorno di Jonathanalla. L’attaccante è pronto a sbarcare a Firenze dopo un breve periodo di vacanza, per iniziare gli allenamenti con i nuovi compagni già da mercoledì. Una situazione resa possibile dal Lille, che ha dato l’ok perchè il ragazzo possa già lavorare con la nuova squadra prima dell’ufficialità del trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FIORENTINA, TUTTO FATTO PER IKONE. DOMANI A FIRENZE IL GIOCATORE ARRIVA DAL LILLE PER 14 MLN+1 D… - SaraMeini : #ikone Accordo definito. Domani le visite mediche per il calciatore a Firenze, poi le vacanze e il rientro in città… - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, è fatta per Jonathan #Ikone: le cifre - zazoomblog : Fiorentina Ikoné in Italia già domani: il 29 il primo allenamento - #Fiorentina #Ikoné #Italia #domani: - Profilo3Marco : RT @StefanoDelCoro2: Benvenuto a Firenze #Ikone E nel frattempo non ti dimenticare di portarci in Europa ?? #Fiorentina #calciomercato @Fior… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Ikoné Mercato Serie A, Boga all'Atalanta e Ikonè alla Fiorentina. Il Milan lavora per Muriel Il primo colpo è della Fiorentina, che nella nuova finestra di trasferimenti potrebbe ufficializzare Jonathan Ikonè, centrocampista francese del Lille. Un rinforzo per Vincenzo Italiano alla ricerca ...

Kulusevski può cambiare il mercato della Juve: 35 milioni da girare su un grande colpo Allora la valutazione resta alta anche se non impossibile, vengono chiesti almeno 35 milioni e c'è chi ci pensa: non più Atalanta (arriva Boga) o Fiorentina (inseguito Berardi è stato preso Ikoné), ...

Il primo colpo è della, che nella nuova finestra di trasferimenti potrebbe ufficializzare Jonathan Ikonè, centrocampista francese del Lille. Un rinforzo per Vincenzo Italiano alla ricerca ...Allora la valutazione resta alta anche se non impossibile, vengono chiesti almeno 35 milioni e c'è chi ci pensa: non più Atalanta (arriva Boga) o(inseguito Berardi è stato preso), ...