Figliuolo | “Screening straordinario nelle scuole | ecco come sarà organizzato Faremo il possibile per fermare variante Omicron”

(Di lunedì 27 dicembre 2021)previsto, i casi Covid sono saliti vertiginosamente durante le festività. Il governo ha varato, la sera dell'antivigilia di Natale, il decreto Festività per mitigare gli effetti della recrudescenza del virus anche per via della nuovache potrebbe essere già dominante nei prossimi giorni. L'articolo .

"Siamo pronti a vaccinare tutti i cittadini che lo vorranno e ad avviare lonelle scuole". L'annuncio è del commissario all'emergenza, il generale Francesco Paolo, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera . "Ora più che mai dobbiamo ricordarci ...Loè una di queste".è anche a capo del Comando operativo di vertice interforze (Covi) dal quale dipendono le operazioni militari all'estero e sul territorio nazionale, comprese ...Più vaccini e screening nelle scuole. È questo in sintesi il piano del Commissario per l’emergenza Coronavirus, Francesco Figliuolo, illustrato al `Corriere della Sera´. In un’intervista, il generale ...“Siamo pronti a vaccinare tutti i cittadini che lo vorranno e ad avviare lo screening nelle scuole. Ora più che mai dobbiamo ricordarci che il vaccino è l’unico sistema per proteggerci dal virus e dal ...