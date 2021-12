Figliuolo ha un nuovo piano per fermare Omicron: la decisione del commissario per l’emergenza Covid (Di lunedì 27 dicembre 2021) Screening nelle scuole, tracciamento e più vaccini per tutti con le terze dosi in testa agli obiettivi della campagna vaccinale italiana: sono le colonne portanti del nuovo piano del generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, in vista delle riaperture dopo la parentesi delle feste. Lo ha spiegato nel corso di una intervista in cui si tracciano i contorni dell’iter e dei protocolli da seguire nei prossimi mesi a partire da gennaio 2022. Figliuolo ha un nuovo piano per fermare Omicron Più vaccini per tutti e screening a tappeto nelle scuole, insieme a una sempre più fitta nel tracciamento faranno da scheletro al piano contro il Coronavirus e la variante ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Screening nelle scuole, tracciamento e più vaccini per tutti con le terze dosi in testa agli obiettivi della campagna vaccinale italiana: sono le colonne portanti deldel generalestraordinario perCoronavirus, in vista delle riaperture dopo la parentesi delle feste. Lo ha spiegato nel corso di una intervista in cui si tracciano i contorni dell’iter e dei protocolli da seguire nei prossimi mesi a partire da gennaio 2022.ha unperPiù vaccini per tutti e screening a tappeto nelle scuole, insieme a una sempre più fitta nel tracciamento faranno da scheletro alcontro il Coronavirus e la variante ...

Advertising

infoitinterno : Il nuovo piano vaccini del Piemonte: 1,3 milioni di dosi entro fine gennaio. Domani arriva il Generale Figliuolo - infoitinterno : Screening e terze dosi: ecco il nuovo piano di Figliuolo - DiamanteGiallo : #Figliuolo : 'In Italia è in arrivo il nuovo vaccino #Novavax, basato su un meccanismo più tradizionale, che potreb… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #Vaccini Per tenere aperta la scuola, ma anche l'Italia, il generale #Figliuolo sul @corriere indica una sola strada: acce… - rassegnally : #Vaccini Per tenere aperta la scuola, ma anche l'Italia, il generale #Figliuolo sul @corriere indica una sola strad… -