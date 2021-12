Figliuolo a Torino: “Valutiamo se cambiare le regole della quarantena” (Di lunedì 27 dicembre 2021) «Dal 10 gennaio booster 4 mesi dopo la seconda dose». E nel capoluogo piemontese dal 3 gennaio riapre l’hub vaccinale al parco del Valentino Leggi su lastampa (Di lunedì 27 dicembre 2021) «Dal 10 gennaio booster 4 mesi dopo la seconda dose». E nel capoluogo piemontese dal 3 gennaio riapre l’hub vaccinale al parco del Valentino

Advertising

SkyTG24 : Covid, il generale Figliuolo in visita negli hub vaccinali di #Cuneo e #Torino - Moonsha72460823 : Figliuolo a Torino: “Valutiamo se cambiare le regole della quarantena” - CesareMontanari : @Uther_Raffaele Ma come in questo momento #Figliuolo a Torino sta annunciando la lieta novella. Miscredente ?????? - Paesedellanima : RT @LaStampa: Vaccini: Figliuolo, dal 10 gennaio booster 4 mesi dopo la seconda dose - StampaTorino : Figliuolo: 'Bene in Piemonte, per le vaccinazioni tre punti sopra la media nazionale' -