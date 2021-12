Figliuolo a Torino | “Valutiamo se cambiare le regole della quarantena” Verso la riduzione per chi ha la terza dose

Advertising

SkyTG24 : Covid, il generale Figliuolo in visita negli hub vaccinali di #Cuneo e #Torino - ABalestrieri : RT @StampaTorino: Figliuolo: 'Qui a Torino l'esempio dell'Italia che fa squadra nella campagna vaccinale' - StampaTorino : Figliuolo 'Il mio pensiero va a medici e infermieri che stanno dando esempio di sacrificio' - StampaTorino : Figliuolo: 'Qui a Torino l'esempio dell'Italia che fa squadra nella campagna vaccinale' - discoradioIT : Covid, potrebbero cambiare le regole della quarantena. Figliuolo: 'Stiamo valutando'. Il Generale in visita a… -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo Torino

...generale Francesco Paolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, in vista in Piemonte: prima all'hub vaccinale nella caserma degli Alpini Vian di Cuneo e poi in due hub a, ...Così il generale Francesco Paolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, in visita all'hub vaccinale allestito adal Sermig di Ernesto Olivero. "Il mio pensiero va sempre ...È già diventata virale sui social network la risposta del generale incaricato di gestire l’emergenza Covid, Francesco Paolo ...Scatterà dunque dal prossimo 10 gennaio l'avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose.