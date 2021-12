FIFA 22: SBC Thomas Muller Flashback – Scopri i Requisiti e le Soluzioni (Di lunedì 27 dicembre 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la SBC che permette di sbloccare la versione Flashback di Thomas Muller per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Le carte Flashback vengono rilasciate per celebrare un momento storico della carriera di un giocatore presente nella modalità FIFA Ultimate Team, sono carte che possono essere riscattate completando la SBC dedicata e vengono rilasciate periodicamente da Electronic Arts durante la stagione. La carta speciale in questione è stata rilasciata per celebrare le prime stagioni del centrocampista tedesco con la miglia del Bayern Monaco. Requisiti SBC Thomas Muller Flashback Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Bayern Monaco Valutazione squadra min.: ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 27 dicembre 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la SBC che permette di sbloccare la versionediper la modalità22 Ultimate Team. Le cartevengono rilasciate per celebrare un momento storico della carriera di un giocatore presente nella modalitàUltimate Team, sono carte che possono essere riscattate completando la SBC dedicata e vengono rilasciate periodicamente da Electronic Arts durante la stagione. La carta speciale in questione è stata rilasciata per celebrare le prime stagioni del centrocampista tedesco con la miglia del Bayern Monaco.SBCMin. 1 giocatore/i proveniente/i da: Bayern Monaco Valutazione squadra min.: ...

ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT #FUT22 SBC Thomas Muller Flashback - Scopri i Requisiti e le Soluzioni - Er_Libanese7 : Porcodio Fifa mi odia, perciò non faccio le SBC icon. @EASPORTSFIFA pezzidimmè dovete fallire - ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT #FUT22 SBC Nicolas Cozza Winter WildCards - Soluzioni per riscattare la carta Jolly Invernali - GiocareOra : FIFA 22: Come completare Winter Wildcards Riccardo Orsolini SBC – Requisiti e soluzioni - luigicir88 : uscito orsolino #winterwildcard sfide sbc richieste rosa 82 e 84 fatemi sapere se lo fate scrivete nei commenti ??… -