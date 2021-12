Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: l’annuncio sui social (Di lunedì 27 dicembre 2021) Fedez e Chiara Ferragni sono positivi al Covid. La coppia più famosa d’Italia lo ha annunciato sui social network. L’esito positivo è arrivato oggi, dopo l’ennesimo test a cui i due si sono sottoposti per trascorrere le feste in tranquillità. Negativi invece i due figli Leone e Vittoria, motivo per cui il rapper e l’influencer dovranno indossare la mascherina anche a casa. Il primo ad annunciare la positività al Covid della coppia è stato Fedez, con una serie di storie su Instagram: “Ciao a tutti come potrete facilmente intuire io la Ferry siamo positivi. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto il molecolare il cui risultato e arrivato adesso”. Esito diverso invece per i figli della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021)sonoal. La coppia più famosa d’Italia lo ha annunciato suinetwork. L’esito positivo è arrivato oggi, dopo l’ennesimo test a cui i due si sono sottoposti per trascorrere le feste in tranquillità. Negativi invece i due figli Leone e Vittoria, motivo per cui il rapper e l’influencer dovranno indossare la mascherina anche a casa. Il primo ad annunciare latà aldella coppia è stato, con una serie di storie su Instagram: “Ciao a tutti come potrete facilmente intuire io la Ferry siamo. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto il molecolare il cui risultato e arrivato adesso”. Esito diverso invece per i figli della ...

Advertising

fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - elena_lossi : RT @ciropellegrino: E anche #Ferragni e #Fedez positivi a #COVID19, lo dicono loro nelle story Ig. - ultimenews24 : Fedez e Chiara Ferragni positivi al covid. 'Come potrete intuire, siamo positivi', dice la coppia su Instagram, pub… -