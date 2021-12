Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: ecco come stanno (Di lunedì 27 dicembre 2021) Fedez e Chiara Ferragni hanno il Covid Giornate intense le ultime per Fedez e Chiara Ferragni. Poche ore prima del Natale infatti la coppia, che era arrivata sulle Dolomiti per trascorrere le festività con la famiglia, ha dovuto fare rientro a Milano, a causa della piccola Vittoria, che è stata poco bene. I due hanno L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 dicembre 2021)hanno ilGiornate intense le ultime per. Poche ore prima del Natale infatti la coppia, che era arrivata sulle Dolomiti per trascorrere le festività con la famiglia, ha dovuto fare rientro a Milano, a causa della piccola Vittoria, che è stata poco bene. I due hanno L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - zazoomblog : Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid-19: come stanno i figli Leone e Vittoria? - #Chiara #Ferragni #Fedez… - sonounafetente : no vabbè pure fedez e chiara positivi - Italia_Notizie : Chiara Ferragni e Fedez hanno il Covid: “I bambini per ora sono negativi”. L’annuncio sui social - prest0nlogan : RT @Luna__lu: Fedez è tutto ciò che sono. Chiara è tutto ciò che vorrei essere ma non sono perché il Fedez che è in me prende sempre il so… -