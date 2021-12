Fedez e Chiara Ferragni positivi al Coronavirus: «Per fortuna i bambini sono negativi» – Il video (Di lunedì 27 dicembre 2021) Fedez e Chiara Ferragni sono positivi al Coronavirus. Lo ha annunciato il cantante con una story su Instagram: «Come potrete facilmente intuire, io e Chiara siamo positivi. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto il molecolare di cui è arrivato oggi il risultato. I bambini, non si sa come, sono negativi». Adesso i due devono affrontare l’isolamento anche dai figli: «Dobbiamo indossare le mascherine tutto il giorno anche se non possiamo mantenere più di tanto la distanza perché dobbiamo accudirli. Siamo asintomatici e stiamo bene, la nostra priorità è che i bambini stiano bene. Speriamo continui così. Teniamoci compagnia e sosteniamoci a vicenda». I ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021)al. Lo ha annunciato il cantante con una story su Instagram: «Come potrete facilmente intuire, io esiamo. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto il molecolare di cui è arrivato oggi il risultato. I, non si sa come,». Adesso i due devono affrontare l’isolamento anche dai figli: «Dobbiamo indossare le mascherine tutto il giorno anche se non possiamo mantenere più di tanto la distanza perché dobbiamo accudirli. Siamo asintomatici e stiamo bene, la nostra priorità è che istiano bene. Speriamo continui così. Teniamoci compagnia e sosteniamoci a vicenda». I ...

