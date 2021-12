Federica Panicucci | cambia tutto all’ultimo minuto | decisione inevitabile

Leggi su specialmag

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Novità inaspettata per la conduttricecostretta are i suoi piani: arriva unaLa conduttrice(screenshot Mediaset)Sono giorni ricchi di novità e non solo positive per la conduttriceche sembra non trovare più pace. In queste ore è infatti arrivata per lei una novità inaspettata e che la vede coinvolta in prima persona: si tratta del Concerto di Fine Anno. Lo spettacolo in questione andrà in onda il 31 gennaio su Canale 5 al termine del messaggio di auguri del Presidente della Repubblica. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “È veramente drammatico, orribile”: bordata contro Antonella Clerici, situazione controversa Un evento che non vede quindi ...