FdI compatta su Berlusconi | ma qualche voto mancherà Gianni Letta? Nessuno ha mai ipotizzato di candidarlo

(Di lunedì 27 dicembre 2021) "Fratelli d'Italia sarà sicuramentenel votare Silvioal Quirinale. E qualora non funzionasse la sua candidatura, per colpa di altri e non nostra, saremo compatti anche nelle altre, successive scelte. Ma mi auguro chesia votato... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Quirinale, La Russa: 'FdI compatta, ma qualche voto di Cdx mancherà' -

Ultime Notizie dalla rete : FdI compatta

malpensa24.it

... ndr) spazza via le illazioni ei moderati, aggiungendo un mattoncino al tentativo di ... eletto come civico e in seguito entrato in; a Padova Fratelli d'Italia vorrebbe candidare ...Aulaanche sull'atto di Diego Petrucci (Fratelli d'Italia) , emendato dal consigliere Pd ... Unanimità, ancora, su un ordine del giorno, primo firmatario Diego Petrucci (), ed emendato su ...La Russa: "Elezioni possibili al 50% chiunque vada al Quirinale" "Fratelli d'Italia sarà sicuramente compatta nel votare Silvio Berlusconi al Quirinale. E qualora non funzionasse la sua candidatura, p ...Dopo 8 ore di seduta arriva l'elezione degli organismi consiliari. Maggioranza compatta: 3 postazioni a Forza Italia, 2 a testa per Lega e FdI. Vigilanza all'opposizione, regge l'accordo Pd-M5S ...