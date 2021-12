Fanano di Gradara Vito Cangini uccide Natalia Kyrychok | era convinto che la donna lo tradisse

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Femminicidio nella notte tra Natale e Santo Stefano adi(Pesaro e Urbino). La vittima è. Ladi 61 anni lavorava come cameriera in un ristorante ed era in Italia da oltre 20 anni. Il marito,, 80 anni, incensurato, secondo quanto ha riferito, erache lalo. La coppia era sposata da 17 anni.il 26 dicembre ha vagato per tutto il giorno fermandosi a bere in diversi locali fino ad ubriacarsi. In serata il titolare del ristorante dove lalavorava ha dato l’allarme non vedendola arrivare e non ricevendo risposte al telefono. Quando i militari si sono presentati in casa, ...