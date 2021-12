Falsi stage al posto dei contratti di lavoro, la stretta in manovra. Multe fino a 6mila euro per le aziende che non riconoscono l’indennità (Di lunedì 27 dicembre 2021) Qualcosa si muove dopo le oltre 60mila firme raccolte su Change.org contro il lavoro mascherato da stage e le tante storie di persone inquadrate sulla carta come tirocinanti per poi essere impiegate nei negozi o nelle aziende a poche centinaia di euro al mese al posto di addetti con un contratto “vero”. Durante il passaggio della legge di Bilancio in Senato è stato approvato un emendamento di Leu firmato tra gli altri da Pietro Grasso e Sandro Ruotolo che prevede un riordino delle regole per i tirocini fatti al di fuori da un percorso di studi e una stretta contro l’uso distorto dello strumento, che deve essere finalizzato “all’orientamento e alla formazione professionale”. Governo e Regioni hanno 180 giorni per stilare nuove linee-guida sui tirocini diversi da quelli curricolari, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Qualcosa si muove dopo le oltre 60mila firme raccolte su Change.org contro ilmascherato dae le tante storie di persone inquadrate sulla carta come tirocinanti per poi essere impiegate nei negozi o nellea poche centinaia dial mese aldi addetti con un contratto “vero”. Durante il passaggio della legge di Bilancio in Senato è stato approvato un emendamento di Leu firmato tra gli altri da Pietro Grasso e Sandro Ruotolo che prevede un riordino delle regole per i tirocini fatti al di fuori da un percorso di studi e unacontro l’uso distorto dello strumento, che deve essere finalizzato “all’orientamento e alla formazione professionale”. Governo e Regioni hanno 180 giorni per stilare nuove linee-guida sui tirocini diversi da quelli curricolari, che ...

