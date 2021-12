Fabio Caressa e Benedetta Parodi, la vacanza in Lapponia è un mezzo disastro, ma conquista i social (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'inizio della vacanza in Lapponia di Fabio Caressa, Benedetta Parodi e dei loro figli si è rivelato un mezzo disastro ma ha immediatamente conquistato i fan sui social. Bendetta Parodi e Fabio Caressa hanno deciso di trascorrere le vacanze natalizie in Lapponia, su richiesta della conduttrice televisiva, ma qualcosa è andato storto: l'inizio del loro viaggio si è rivelato un mezzo disastro anche se ha conquistato i cuori dei fan sui social media. Caressa avrebbe preferito un volo per i Caraibi "E invece guarda dove ti ho portato...", ha commentato la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'inizio dellaindie dei loro figli si è rivelato unma ha immediatamenteto i fan sui. Bendettahanno deciso di trascorrere le vacanze natalizie in, su richiesta della conduttrice televisiva, ma qualcosa è andato storto: l'inizio del loro viaggio si è rivelato unanche se hato i cuori dei fan suimedia.avrebbe preferito un volo per i Caraibi "E invece guarda dove ti ho portato...", ha commentato la ...

Advertising

ParliamoDiNews : Benedetta Parodi e Fabio Caressa, disavventura in Lapponia a -15 gradi: `Moriremo di freddo aspettando le renne` -… - ParliamoDiNews : ‘volevo anna’ ai caraibi, io’– il cinepanettone di fabio caressa in lapponia - Sport #volevo #anna #caraibi… - Italia_Notizie : Benedetta Parodi e Fabio Caressa, disavventura in Lapponia a -15 gradi: “Moriremo di freddo aspettando le renne” - infoitcultura : Benedetta Parodi e Fabio Caressa, dramma in Lapponia: 'Moriremo di freddo', dove restano bloccati a -11° - infoitcultura : Vacanze da incubo per Benedetta Parodi e Fabio Caressa: 'Forse moriremo di freddo in attesa che ci -