F1, Velas Network Ag nuovo sponsor per la Ferrari. Binotto: “Siamo lieti” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Velas Network Ag sarà uno dei nuovi sponsor della scuderia Ferrari, per quanto concerne la stagione di Formula 1 2021/2022. Dopo dei buoni risultati nel corso della stagione appena passata, conclusasi però con il trionfo di Max Verstappen in Red Bull, i Ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz tenteranno di portare in alto il prestigioso nome del team di riferimento. Ad alimentare il già citato prestigio Ferrari ci penserà dunque anche Velas Networg; azienda svizzera attiva nel settore della blockchain, dunque rilevante per il presente e inoltre in ottica futura. Di seguito le parole di Mattia Binotto, general manager della Rossa, in merito alla suddetta collaborazione: “Siamo lieti di iniziare questa collaborazione. ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021)Ag sarà uno dei nuovidella scuderia, per quanto concerne la stagione di Formula 1 2021/2022. Dopo dei buoni risultati nel corso della stagione appena passata, conclusasi però con il trionfo di Max Verstappen in Red Bull, isti Charles Leclerc e Carlos Sainz tenteranno di portare in alto il prestigioso nome del team di riferimento. Ad alimentare il già citato prestigioci penserà dunque ancheNetworg; azienda svizzera attiva nel settore della blockchain, dunque rilevante per il presente e inoltre in ottica futura. Di seguito le parole di Mattia, general manager della Rossa, in merito alla suddetta collaborazione: “di iniziare questa collaborazione. ...

Advertising

Ticinonline : Un nuovo partner svizzero per Ferrari #velasnetwork #ferrari - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Velas Network nuovo partner ufficiale della Ferrari: Scuderia Ferrari ha stretto una partnershi… - CalcioFinanza : #Ferrari si lega al mondo degli NFT: Velas Network nuovo partner ufficiale, anche per il team di eSports… - MilanoFinanza : Il nuovo premium partner della scuderia Ferrari è Velas Network, specializzata in blockchain - InvestingItalia : Ferrari, svizzera Velas Network nuovo premium partner Scuderia da prossima stagione - -