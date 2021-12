F1, Ecclestone: “Il successo di Verstappen vale doppio, è il miglior pilota in circolazione” (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ex capo della Formula 1, Bernie Ecclestone, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano svizzero Blick, ha elogiato le qualità del nuovo campione del mondo Max Verstappen, definendolo il migliore in circolazione: “Max ha trovato in Hamilton un rivale qualificato e stimato. Il suo successo per questo conta due volte e io sostengo che sia attualmente il miglior pilota in circolazione”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ex capo della Formula 1, Bernie, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano svizzero Blick, ha elogiato le qualità del nuovo campione del mondo Max, definendolo ile in: “Max ha trovato in Hamilton un riqualificato e stimato. Il suoper questo conta due volte e io sostengo che sia attualmente ilin”. SportFace.

