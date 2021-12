Eva Grimaldi | il pesante retroscena | “cercavo di stordirmi piano piano e…”

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Evaè uno degli ultimi volti vip entrati nella casa del Grande Fratello. Una carriera intensa tra televisione, cinema, teatro ed una vita sentimentale ricca di emozioni e di momenti, più felici e più tristi, fino allaconfessione. Eva--AltranotiziaLei è uno degli ultimi arrivi nella casa del Grande Fratello Vip 6. Milva Perinoni, in arte Eva, è nata a Nogarole Rocca, in Veneto, nel 1961. Il suo papà ha un distributore di benzina dove lei ha iniziato a lavorare come benzinaia. La giovanissima Eva prova, però, ad inseguire il suo sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e la sua prima, importante esperienza la vede far parte del ricchissimo cast del programma Drive In, dove ricopre il ruolo della guardarobiera. Lo show ha rappresentato soltanto una ...