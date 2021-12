Eternals | Kit Harington | La Marvel è stata lenta nella rappresentazione LGBT+

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Kitsi è detto entusiasta per lain, spiegando che secondo lui lasarebbefin troppoin questo senso. Kit, tra i protagonisti di, ha chiesto una maggiorenei film dei supereroi ed ha ammesso di non capire il motivo per cui laci abbia messo così tanto ad aprirsi all'inclusione nei suoi film. Kit, noto al grande pubblico per aver interpretato Jon Snow ne Il Trono di Spade, ha recentemente recitato in, il filmche vede l'attore Brian Tyree Henry nei panni di Phastos, il primo supereroe apertamente queer ...

Advertising

TestedSociopath : Tanti auguri a quel cuoricino di Kit Harington. La gentilezza con cui ha chiesto il mio nome mentre mi firmava l'ac… - mnnghhfgg : Io lo sapevo che i fans di kit Harington avrebbero pagato tutto dopo le mille foto di Eternals, sono settimane che non si sa nulla ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Eternals Kit

Movieplayer.it

Quest'ultimo è un prodotto di fattura Marvel che ha introdottoHarington come il Cavaliere Nero . La seconda scena post credit diè dedicata proprio a questo personaggio e gli spiana la ...... " Stagione 2 - dal 5 gennaio Jojo Rabbit - dal 21 gennaioIl film Marvel Studios...Harington interpreta Dane Whitman, mentre Salma Hayek interpreta la leader saggia e spirituale ...Kit Harington has recently revealed why he doesn't like to celebrate his birthday which falls right after Christmas! During an interview with W ...Kit Harington si è detto entusiasta per la rappresentazione LGBT+ in Eternals, spiegando che secondo lui la Marvel sarebbe stata fin troppo lenta in questo senso. Kit Harington, tra i protagonisti di ...