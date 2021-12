Estrarre musica da un CD e convertirlo in MP3 CD Ripping

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Chi ha amato ladistribuita negli anni '90 e nei primi anni del 2000 ricorderà sicuramente i CD Audio, i dischi con cui era possibile ascoltaread alta qualità nell'autoradio o a casa con un impianto Hi-Fi. Intere collezioni di dischi sono finiti oggi in soffitta, con l'arrivo dell'audio su file digitali (i famosi MP3) e i servizi di streaming come Spotify, che di fatto hanno rivoluzionato il modo in cui si ascolta. Chi ha una grande raccolta di CD Audio può preservarne la qualità originale salvando i brani dei CD in file digitali in formato MP3, così da poterli riascoltare in qualsiasi momento su smartphone, su tablet e su Smart TV senza dover sottoscrivere nessun abbonamento a Spotify. Vediamo insieme i migliori programmi perda un CD Audio e ...