Eros Ramazzotti e la foto del padre | praticamente identico ad Aurora | Impressionante

(Di lunedì 27 dicembre 2021)e ladel, la somiglianza tra il nonno e la nipote. Laimpazza sul web La giovane, è ormai un caposaldo dei social. Lei che con la sua bellezza ed autoironia affronta anche innumerevoli battaglie sui social continua a stupire. Infatti , come i fan più attenti sanno la giovane ama aggiornare quotidianamente i suoi follower con attimi di normalità, e proprio in queste ore pubblica unache lascia tutti senza parole.La galleria social di IG stories del profilo Instagram dinon si ferma mai è un continuo flusso di ironici video ...

Advertising

effettomusic : @RamazzottiEros, NUOVO DISCO E NUOVO TOUR NEL 2022 #erosramazzotti #EffettoMusic #newalbum #newmusic #Musica… - effettomusic : EROS RAMAZZOTTI, NUOVO DISCO E NUOVO TOUR NEL 2022 - RecensiamoMusic : #ErosRamazzotti torna con un nuovo album e tour nel 2022 - lillidamicis : Milano. Sono in arrivo album di artisti di grosso calibro, come Jovanotti, Elisa, Eros Ramazzotti, Cesare Cremonini… - GiovanniFerrar : Il 2022 sarà l’anno del ritorno di @RamazzottiEros. Ne parlo su @VanityFairIt ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti

La showgirl svizzera ha parlato dell'amore più grande della sua vita e di tutto ciò che ha provato per l'uomo che poi sarebbe diventato suo marito... Michelle Hunziker edhanno vissuto in un'intensa storia d'amore che li condusse al matrimonio e alla nascita della figlia Aurora e che durò 7 lunghi anni. Quando i due si conobbero Michelle era una ...Il 2022 sarà l'anno del ritorno di. Lo ha svelato lo stesso artista alla Vigilia di Natale con un video pubblicato sui social. 'Finalmente torneremo insieme', ha scritto rompendo il silenzio. Il nuovo album , in ...Eros Ramazzotti e la foto del padre, la somiglianza tra il nonno e la nipote Aurora è impressionante. La foto impazza sul web.Sono in arrivo album di artisti di grosso calibro, come Jovanotti, Elisa, Eros Ramazzotti, Cesare Cremonini, Giusy Ferreri, Tommaso Paradiso, Adriano Celentano, Laura Pausini, Giorgia, Elodie, Frances ...