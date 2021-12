Erdogan e quell’inutile unione tra economia e religione

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 dicembre 2021) La sfida economica cheha avviato in Turchia negli ultimi mesi sta causando una fortissima svalutazione della lira turca. Per comprare un dollaro il primo di settembre bastavano 8 lire, mentre qualche giorno fa ne servivano addirittura 18. La causa principale è l’intransigente e non convenzionale posizione economica del presidente turco. Per diminuire la crescente inflazione,ha richiesto che venissero tagliati i tassi d’interesse, opponendosi alla teoria economica tradizionale che invece impone un aumento dei tassi per contenere l’inflazione. E non ha esitato a cancellare l’indipendenza della Banca centrale turca per ottenere i desiderata: negli ultimi tre anni si sono succeduti quattro diversi presidenti a guidare la banca centrale. In realtà la posizione dinon è errata, ma è temporalmente sbagliata. ...