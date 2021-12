Entry list Wta 500 Sydney 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’Entry list del Wta 500 di Sydney 2022, evento in programma nella seconda settimana della nuova stagione tennistica femminile. presenti quasi tutte le migliori tenniste del mondo, dalla padrona di casa Ashleigh Barty alla vincitrice delle scorse Wta Finals Garbine Muguruza. Ai nastri di partenza numerose campionesse slam, da Krejcikova a Swiatek, da Kenin a Kerber, passando per Raducanu, Halep e Kvitova. Non sono presenti invece tenniste azzurre. Di seguito l’elenco completo delle giocatrici per il torneo di Sydney. Entry list WTA 500 Sydney 2022 Ashleigh Barty Garbine Muguruza Barbora Krejcikova Maria Sakkari Paula Badosa Iga Swiatek Ons Jabeur Anastasia Pavlyuchenkova Sofia Kenin Elena ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’del Wta 500 di, evento in programma nella seconda settimana della nuova stagione tennistica femminile.quasi tutte le migliori tenniste del mondo, dalla padrona di casa Ashleigh Barty alla vincitrice delle scorse Wta Finals Garbine Muguruza. Ai nastri di partenza numerose campionesse slam, da Krejcikova a Swiatek, da Kenin a Kerber, passando per Raducanu, Halep e Kvitova. Non sonoinvece tenniste azzurre. Di seguito l’elenco completo delle giocatrici per il torneo diWTA 500Ashleigh Barty Garbine Muguruza Barbora Krejcikova Maria Sakkari Paula Badosa Iga Swiatek Ons Jabeur Anastasia Pavlyuchenkova Sofia Kenin Elena ...

Advertising

gianmilan76 : RT @FiorinoLuca: Nei due tornei WTA 250 di Melbourne ci saranno Camila #Giorgi e Jasmine #Paolini. Come specificato nel link sotto, le gioc… - sportface2016 : Atp #Melbourne 2022, l'entry list aggiornata: arrivano i forfait di #Bublik e #Nishikori - itennis4 : RIO DE JANEIRO ENTRY LIST. Alcaraz Garfia, Thiem, Berrettini, Del Potro to compete in the main draw. - zazoomblog : Entry list Wta 500 Adelaide 2022: le partecipanti e le italiane presenti - #Entry #Adelaide #2022: #partecipanti… - zazoomblog : Entry list Wta 500 Adelaide 2022: le partecipanti e le italiane presenti - #Entry #Adelaide #2022: #partecipanti -