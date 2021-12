Entourage Osimhen: «Vuole giocare la Coppa d’Africa ma darà la disponibilità Juve-Napoli» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Oma Akatugba, membro dell’Entourage di Victor Osimhen, ha parlato a Radio Marte delle condizioni dell’attaccante Oma Akatugba, membro dell’Entourage di Victor Osimhen, ha parlato a Radio Marte delle condizioni dell’attaccante. CONDIZIONI FISICHE – «Osimhen è in Nigeria insieme alla sua famiglia, ma tornerà a Napoli per fare l’ultimo controllo previsto già da tempo. Al di là di Victor e del Napoli, i club a livello europeo stanno chiedendo al CAF di ritardare l’arrivo dei giocatori in Africa dopo i primi di gennaio. Per quanto riguarda Victor, sarebbe molto contento di giocare e vincere a Torino per poi partire per rappresentare la Nigeria in Coppa d’Africa. Non avrebbe alcun problema se la società glielo chiedesse, ma ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Oma Akatugba, membro dell’di Victor, ha parlato a Radio Marte delle condizioni dell’attaccante Oma Akatugba, membro dell’di Victor, ha parlato a Radio Marte delle condizioni dell’attaccante. CONDIZIONI FISICHE – «è in Nigeria insieme alla sua famiglia, ma tornerà aper fare l’ultimo controllo previsto già da tempo. Al di là di Victor e del, i club a livello europeo stanno chiedendo al CAF di ritardare l’arrivo dei giocatori in Africa dopo i primi di gennaio. Per quanto riguarda Victor, sarebbe molto contento die vincere a Torino per poi partire per rappresentare la Nigeria in. Non avrebbe alcun problema se la società glielo chiedesse, ma ...

