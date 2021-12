Emma Marrone, pensiero agrodolce: la cantante fa scendere una lacrimuccia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone ha festeggiato il Natale in famiglia. Il tempo è stato troppo poco. Nonostante ciò ritorna piena d’amore, la sua riflessione. Emma Marrone è una delle cantanti tra le più amate in assoluto in Italia. Presto la vedremo sul palcoscenico più importante per quanto concerne la musica italiana, ovvero al Teatro Ariston per il Festival Leggi su youmovies (Di lunedì 27 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha festeggiato il Natale in famiglia. Il tempo è stato troppo poco. Nonostante ciò ritorna piena d’amore, la sua riflessione.è una delle cantanti tra le più amate in assoluto in Italia. Presto la vedremo sul palcoscenico più importante per quanto concerne la musica italiana, ovvero al Teatro Ariston per il Festival

Advertising

SkyTG24 : A casa tutti bene-La serie, i cugini (tra cui Luana, interpreta da Emma Marrone) - RadioRideTheWav : (CLICK LINK TO LISTEN->) Now Playing: Emma Marrone - La Mia Città - occhio_notizie : Emma Marrone e il Natale: ''La felicità dura troppo poco'' #emmamarrone #natale2021 - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: E tu sei bella come Roma di sera @MarroneEmma ??????? Emma Marrone, Buongiorno Amore ci sentiamo più nel pomeriggio per fa… - GuitarDaniele : E tu sei bella come Roma di sera @MarroneEmma ??????? Emma Marrone, Buongiorno Amore ci sentiamo più nel pomeriggio p… -