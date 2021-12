Emily in Paris 3 ci sarà, Darren Star anticipa la trama della nuova stagione che parte da un cliffhanger (Di lunedì 27 dicembre 2021) Emily in Paris 3 ci sarà e ripartirà dal finale aperto della seconda stagione: la serie comedy Netflix di Darren Star con Lily Collins si è fermata con un classico cliffhanger nel decimo episodio de capitolo 2, che ha sparigliato le carte col ritorno di Madeline Wheeler (Kate Walsh), il capo dalla società di marketing di Chicago nonché boss di Emily. Attenzione Spoiler! Emily in Paris 3 risolverà questo finale sospeso: dopo che Wheeler approda a Parigi per mettere mano sui conti di Savoir e scopre diverse magagne, Sylvie decide di dimettersi e fondare un’altra agenzia portando con sé il resto dello staff, tra cui Luc e Julien. Dopo un’iniziale delusione, Emily si ritrova a ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021)in3 cie ripartirà dal finale apertoseconda: la serie comedy Netflix dicon Lily Collins si è fermata con un classiconel decimo episodio de capitolo 2, che ha sparigliato le carte col ritorno di Madeline Wheeler (Kate Walsh), il capo dalla società di marketing di Chicago nonché boss di. Attenzione Spoiler!in3 risolverà questo finale sospeso: dopo che Wheeler approda a Parigi per mettere mano sui conti di Savoir e scopre diverse magagne, Sylvie decide di dimettersi e fondare un’altra agenzia portando con sé il resto dello staff, tra cui Luc e Julien. Dopo un’iniziale delusione,si ritrova a ...

