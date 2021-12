Emergenza Covid in casa Real Sociedad: 10 calciatori positivi di rientro dalle vacanze (Di lunedì 27 dicembre 2021) Emergenza Covid in casa Real Sociedad. Il club basco ha infatti confermato come, di rientro dalle vacanze, ben 10 giocatori sono positivi al coronavirus. Questi sono, ovviamente, già in isolamento domiciliare. Il prossimo match della Sociedad è previsto per il prossimo 2 gennaio sul campo dell’Alaves. Qui di seguito il comunicato della società spagnola: “La prima squadra maschile, come stabilito dal protocollo LaLiga, è stata sottoposta questa mattina ai relativi test di rilevamento del Covid-19. Questi test non hanno prodotto nuovi casi positivi. Allo stesso modo, il club, con l’obiettivo di preservare la salute dei calciatori, ha anche effettuato test di rilevamento ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021)in. Il club basco ha infatti confermato come, di, ben 10 giocatori sonoal coronavirus. Questi sono, ovviamente, già in isolamento domiciliare. Il prossimo match dellaè previsto per il prossimo 2 gennaio sul campo dell’Alaves. Qui di seguito il comunicato della società spagnola: “La prima squadra maschile, come stabilito dal protocollo LaLiga, è stata sottoposta questa mattina ai relativi test di rilevamento del-19. Questi test non hanno prodotto nuovi casi. Allo stesso modo, il club, con l’obiettivo di preservare la salute dei, ha anche effettuato test di rilevamento ...

