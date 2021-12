Elettra Lamborghini, una clamorosa menzogna sull'ereditiera: che cosa sta succedendo in Rai? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ormai al prossimo festival di Sanremo manca poco. Eppure non è ancora del tutto chiaro chi ci sarà, sul palco dell'Ariston per la kermesse condotta da Amadeus e in onda su Rai 1. Così, a fare un po' di chiarezza, ecco che ci pensa Dagospia, con "A lume di Candela", la rubrica firmata da Giuseppe Candela. E su Dago si legge: "Il settimanale Chi aveva svelato e poi addirittura rilanciato la certezza Alessia Marcuzzi, ci aveva pensato il Corriere della Sera a smentire l'ipotesi, noi possiamo aggiungere che si tratta di un nome mai vagliato". Insomma, niente Marcuzzi. Ma non solo. Si parla poi di Elettra Lamboghini, svelata dal Messaggero ma puntualmente smentita da Dagospia: insomma, niente ereditiera all'Ariston, anche se non è chiaro perché sia sfumato l'accordo o se sia stata lei a rifiutare. Infine, Elisa Isoardi: "Anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ormai al prossimo festival di Sanremo manca poco. Eppure non è ancora del tutto chiaro chi ci sarà, sul palco dell'Ariston per la kermesse condotta da Amadeus e in onda su1. Così, a fare un po' di chiarezza, ecco che ci pensa Dagospia, con "A lume di Candela", la rubrica firmata da Giuseppe Candela. E su Dago si legge: "Il settimanale Chi aveva svelato e poi addirittura rilanciato la certezza Alessia Marcuzzi, ci aveva pensato il Corriere della Sera a smentire l'ipotesi, noi possiamo aggiungere che si tratta di un nome mai vagliato". Insomma, niente Marcuzzi. Ma non solo. Si parla poi diLamboghini, svelata dal Messaggero ma puntualmente smentita da Dagospia: insomma, nienteall'Ariston, anche se non è chiaro perché sia sfumato l'accordo o se sia stata lei a rifiutare. Infine, Elisa Isoardi: "Anche ...

