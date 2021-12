Effetto Colle su Forza Italia. "Niente veti sul Cav" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il dibattito sul prossimo inquilino del Quirinale ha consentito a Silvio Berlusconi di riconquistare un ruolo da protagonista sulla ribalta politica Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il dibattito sul prossimo inquilino del Quirinale ha consentito a Silvio Berlusconi di riconquistare un ruolo da protagonista sulla ribalta politica

Advertising

Mauro73432329 : - ilgiornale : Ecco tutte le curiosità sulla sfida per il Qurinale. Dal metodo Cossiga al Transatlantico: come si gioca la partita - ZenoMiglietti : @Bluefidel47 Nonni di palazzo Chigi e del Colle... Con un residuo di orgoglio e amor patrio, chiedete scusa al popo… - ziowalter1973 : DIETRO IL TOTONOME PER IL COLLE CI SONO GLI UOMINI DEI NUMERI -LO STUMPUM E L'EFFETTO GIROUD - _DAGOSPIA_ : DIETRO IL TOTONOME PER IL COLLE CI SONO GLI UOMINI DEI NUMERI -LO STUMPUM E L'EFFETTO GIROUD -