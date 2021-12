Editoria italiana | se c’è bisogno di resilienza culturale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Se c’è vita, c’è crisi. E figuriamoci quando di mezzo c’è anche una pandemia, un biennio di stasi globale: una pausa dalla vita stessa. Un po’ come per le emergenze naturali e sociali, forse anche per l’però era necessaria una profonda crisi affinché i problemi fossero affrontati sul serio. Affrontati non lo sono stati, ma riconoscere la crisi vuol dire fare la luce su problematiche e in primo luogo focalizzare la necessità del cambiamento. Se emergenza sembra essere, più che(diciamocelo) la parola degli ultimi anni, è bene comprendere quanto questa inevitabilmente abbia polarizzato tutti i settori. Più che dell’, in Italia silente e nascosta l’emergenzaè lampante a pari passo di molte altre. E i segnali provengono da tutti i settori del sapere, ...