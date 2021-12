“É sempre mezzogiorno” | pan di zenzero di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel periodo natalizio lolo fa da padrone, tra i biscotti e le casette di pan di. Utilizzando proprio questa radice,prepara il pan di. Ingredienti 500 g di farina 0, 20 g di lievito di birra, 50 g di miele, 100 ml di latte, 50 ml di acqua, 2 uova, 150 g di zucchero, 30 g digrattugiato, 5 g di cannella, 3 g di chiodi di garofano in polvere, 3 g di noce moscata, 3 g di anice stellato in polvere, 1 baccello di vaniglia, 10 g di sale, uovo per spennellare Procedimento In una ciotola mettiamo la farina, il lievito fresco di birra. Uniamo l’acqua, il latte, mescoliamo ed iniziamo ad impastare con un cucchiaio. Poi aggiungiamo il miele. In una ciotola a parte mettiamo lo zucchero e aggiungiamo tutti gli aromi, quindi cannella, chiodi di ...