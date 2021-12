“É sempre mezzogiorno” | ciambella di riso e lenticchie rosse di Sergio Barzetti

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo le abbuffate natalizie è già ora di pensare al cenone dell’ultimo dell’anno e al pranzo del primo giorno del nuovo anno.declina un suotto in unain cui non possono mancaree cotechino. Vediamo come preparare ladi. Ingredienti 600 gcarnaroli semiintegrale, brodo vegetale qb, 2 cotechini precotti, 70 g di pancetta, 60 g didecorticate, 80 g di burro, farina diqb, 250 g di toma piemontese, alloro, 80 g di formaggio grattugiato, olio evo, sale e pepe bianco per la crema: mezzo l di latte, semi di finocchio, 2 bustine di zafferano, 2 cucchiai di amido di mais, ...