“E’ lui il tecnico dell’ anno!”: le parole dell’ esperto (Di lunedì 27 dicembre 2021) A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti ha detto la sua sui temi del giorno. Sconcerti: “Italiano tecnico dell’anno. Mancini? Lo vedrei bene alla Juve”. Ecco le dichiarazioni. Chi vede come allenatore dell’anno? “A me piace molto Tuchel, che quando è stato al PSG ha fatto 4 titoli su 5 e due volte ha perso la finale di Champions, in Italia qualcosa di eccezionale lo ha fatto Italiano con lo Spezia e la Fiorentina, per non parlare di Andreazzoli. Inzaghi e quello che sta facendo lo vedono tutti, ha solo sbagliato la prima parte”. Se Mancini dovesse fallire l’obiettivo Mondiale, come giudicherebbe il suo percorso? “E’ vero che quest’anno i gironi sono stati diversi, con le sole prime a passare. Per l’Italia non andare ai Mondiali sarebbe uno smacco troppo ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021) A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti ha detto la sua sui temi del giorno. Sconcerti: “Italianoanno. Mancini? Lo vedrei bene alla Juve”. Ecco le dichiarazioni. Chi vede come allenatoreanno? “A me piace molto Tuchel, che quando è stato al PSG ha fatto 4 titoli su 5 e due volte ha perso la finale di Champions, in Italia qualcosa di eccezionale lo ha fatto Italiano con lo Spezia e la Fiorentina, per non parlare di Andreazzoli. Inzaghi e quello che sta facendo lo vedono tutti, ha solo sbagliato la prima parte”. Se Mancini dovesse fallire l’obiettivo Mondiale, come giudicherebbe il suo percorso? “E’ vero che quest’anno i gironi sono stati diversi, con le sole prime a passare. Per l’Italia non andare ai Mondiali sarebbe uno smacco troppo ...

