Due milioni chiusi in casa: “Ripensare la quarantena per il Covid” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Fino a otto ore di coda nelle farmacie per fare il tampone. E tra gli esperti si accende il dibattito sulle regole dell’isolamento. L’infettivologo Bassetti: per chi è vaccinato non è il Covid di un anno fa. Ma altri replicano: pericoloso allentare le regole ora. La tentazione... Leggi su repubblica (Di lunedì 27 dicembre 2021) Fino a otto ore di coda nelle farmacie per fare il tampone. E tra gli esperti si accende il dibattito sulle regole dell’isolamento. L’infettivologo Bassetti: per chi è vaccinato non è ildi un anno fa. Ma altri replicano: pericoloso allentare le regole ora. La tentazione...

Advertising

Corriere : In Gran Bretagna «due milioni di positivi». E a Londra una persona su venti ha il Covid - repubblica : Due milioni di italiani chiusi in casa: “Ripensare la quarantena per il Covid” - Open_gol : ?Attualmente sono due milioni gli italiani chiusi in casa dopo i contatti con un positivo. Ma con il boom di contag… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: ?????? Dopo due anni e 103 milioni di Vaccini? 'Andrà tutto bene'?????? Nuove misure contro Omicron: Stop Feste in Piazza e… - claudio301065 : RT @morgante2020: Contributi pubblici all'editoria: se 386 milioni di euro vi sembrano pochi -