Dramma Grande Fratello Vip | Addio a Katia Ricciarelli Signorini sotto choc | “E’ successo all’improvviso”

Katia Ricciarelli non sopporta più la situazione che si è creata al Grande Fratello Vip e vorrebbe uscire dalla casa. Una rivelazione che ha spiazzato tutti gli affezionati telespettatori del programma, dal momento che la donna è come rinata da quando ha deciso di prendere parte al reality show. L'abbiamo conosciuta come la moglie di Pippo Baudo, quindi come famosissima cantante lirica, abituata ad essere la prima donna in tutto e per tutto. Il suo carattere forte e spesso arrogante è ben messo in mostra nella casa più spiata d'Italia, ma viene anche apprezzato molto perché reale. Katia Ricciarelli non gioca a fare la prima donna, lei è una prima donna per eccellenza. Ma quando si ha una vita dinamica e piena come la sua, ci sono dei pro e dei contro. La donna si è dedicata talmente ...

