Doppia cessione in Premier | tesoretto da 50 milioni per la Juventus

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Lacontinua a lavorare in ottica futura sul fronte calciomercato per arrivare a colpi da urlo:da 50per il colpo in attacco Gennaio sarà un mese… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

JuventusUn : #Juventus, colpo di scena #Pogba | Ritorno immediato! DOPPIA CESSIONE? - JuventusUn : #Juventus, arriva #MilinkovicSavic | Doppia cessione e soldi! CHE COLPO? - fisco24_info : Cessione di partecipazioni con valore rideterminato e clausole di earn-out: come tassare il corrispettivo: Al fine… -

Ultime Notizie dalla rete : Doppia cessione

Tuttocampo

Calciomercato Juventus, la suasembra essere sempre più probabile:opzione sul piatto. Ecco i dettagli. L'intenzione della Juventus, alla luce anche delle parole di Maurizio Arrivabene, sarebbe quella di finanziare ...Calciomercato Juventus, ladi De Ligt diventa sempre più concreta:contropartita sul piatto per l'olandese. Da quando Mino Raiola ha lanciato a chiare lettere quel messaggio enigmatico sul futuro di Matthijs De ...Grandi manovre alla Juventus per l’attacco di Allegri: il sogno dei bianconeri rimane Vlahovic. Doppia cessione per arrivare al gioiello della Fiorentina Dusan Vlahovic resta il grande sogno in ...La Juventus continua a lavorare in ottica futura sul fronte calciomercato per arrivare a colpi da urlo: tesoretto da 50 milioni per il colpo ...