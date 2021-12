Domenica In non va in onda, Mara Venier: “Nessun positivo, solo il regista in isolamento”. Matteo Bassetti: “Regole incomprensibili, vanno cambiate” (Di lunedì 27 dicembre 2021) La puntata di “Domenica In” del giorno di Santo Stefano doveva essere trasmessa in diretta ma causa Covid-19 è saltata in extremis. Così il gruppo di lavoro ha scelto di dare spazio a un’intervista inedita, ma registrata in precedenza, a Il Volo e a seguire la riproposizione di interviste già trasmesse, come quelle di Carlo Verdone e Zucchero. Un caso di positività, avevano scritto diversi siti, tra i collaboratori del contenitore condotto da Mara Venier. Da qui il protocollo aziendale e il successivo stop. “Il problema è che il regista della nostra trasmissione ha scoperto di avere avuto un contatto con delle persone positive. E così, anche in assenza di sintomi particolari, ha dovuto responsabilmente mettersi in isolamento”, ha spiegato Mara Venier in un’intervista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) La puntata di “In” del giorno di Santo Stefano doveva essere trasmessa in diretta ma causa Covid-19 è saltata in extremis. Così il gruppo di lavoro ha scelto di dare spazio a un’intervista inedita, ma registrata in precedenza, a Il Volo e a seguire la riproposizione di interviste già trasmesse, come quelle di Carlo Verdone e Zucchero. Un caso di positività, avevano scritto diversi siti, tra i collaboratori del contenitore condotto da. Da qui il protocollo aziendale e il successivo stop. “Il problema è che ildella nostra trasmissione ha scoperto di avere avuto un contatto con delle persone positive. E così, anche in assenza di sintomi particolari, ha dovuto responsabilmente mettersi in”, ha spiegatoin un’intervista ...

